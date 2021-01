Morto Dearon Thompson, il famoso infermiere Malik McGrath di “ER”. L’attore americano si è spento a Los Angeles all’età di 55 anni

L’attore americano Dearon Thompson è morto all’età di 55 anni dopo un sospetto attacco di cuore.

La star di “ER- medici in prima linea”, noto anche come rapper Deezer D – ha interpretato l’infermiere Malik McGrath al fianco di George Clooney in quasi 200 episodi del telefilm.

Nonostante non ci sia una causa ufficiale di morte, suo fratello Marshawn ha affermato che la famiglia crede si sia trattato di un attacco di cuore.

Il 55enne aveva una storia di problemi cardiaci alle spalle ed era stato sottoposto a un importante intervento chirurgico all’aorta nel 2009. Proprio dopo l’intervento aveva dichiarato: “Oltre dieci episodi di insufficienza cardiaca solo negli ultimi otto mesi. Quello che stavo attraversando nell’ultimo anno è stato spaventoso. Ringrazio il mio medico per avermi salvato la vita in tempo“.

Dearon ha interpretato il ruolo di infermiere di “ER” dal 1994 al 2009, ma ha avuto una carriera variegata nell’industria musicale e ha anche lavorato come oratore motivazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ex presidente Fifa Blatter ricoverato in ospedale: le sue condizioni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E’ morta Marion Ramsey: divenne famosa nei film di Scuola di Polizia

Morto Dearon Thompson, il famoso infermiere Malik McGrath di “ER”: aveva 55 anni

Dearon ha anche recitato nel film “Romy & Michelle” e sul grande schermo in “CB4” e “Fear of a Black Hat“.

Gli amici hanno reso omaggio a Dearon, descrivendolo sui social come “un’anima brillante e unica”. L’attrice Jennifer Gimenez ha dichiarato: “Il mio cuore fa così male in questo momento. Ho appena scoperto della scomparsa di DearonThompson. Lo conoscevo da quando ero bambina. È cresciuto con i miei familiari, da adulto era un fratello spirituale per me. Che tu possa riposare in pace amico mio”.