Flavio Briatore, il suo addio è ufficiale: decisione definitiva

Flavio Briatore dovrà dire addio a qualcosa a cui tiene molto. vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come si è arrivati a questo punto.

Era stata sequestrata nel 2021 alla spazio mentre si trovava a bordo con la sua famiglia. Ma i costi per la sua gestione e manutenzione sono troppo alti e per questo motivo, la Corte d’Appello di Genova ha deciso di mettere all’asta lo yacht Blue Force di Flavio Briatore. L’imbarcazione venne sequestrata nell’ambito di un’indagine che portò a scoprire un’evasione fiscale da parte dell’imprenditore per una cifra di circa 3,4 milioni di euro. L’asta si terrà il 27 gennaio, anche se esiste la possibilità che il futuro acquirente possa restare deluso. Due settimane dopo è attesa infatti la sentenza della Cassazione che potrebbe restituire a Briatore lo yacht.

Briatore, l’imprenditore si sente vittima di una beffa da parte dello stato

E alcune indiscrezioni riferiscono che l’imprenditore sia molto arrabbiato per questa situazione che, in caso di esito positivo della sentenza, vedrebbe questo gesto come una vera e propria beffa nei suoi confronti. In ogni caso, le accuse nei suoi forti restano molto pesanti. La procura di Genova sostiene infatti che nel 2017, Briatore si accordò con l’allora direttore dell’Agenzia delle Entrate Walter Pardini per essere assolto in appello.

Il Fatto Quotidiano ha inoltre anticipato che i due pm che si stanno attualmente occupando dell’indagine nei suoi confronti, sono adesso pronti a chiedere un nuovo rinvio a giudizio per Briatore, con l’accusa di tentato depistaggio e corruzione.