2 errori da non commettere per perdere peso: fate attenzione

L’Epifania tutte le feste porta via, ma arriva la voglia di perdere peso dopo tutto ciò che si è mangiato. Quali sono gli errori da non commettere

Inutile nasconderlo, durante le feste mangiamo più di quanto non facciamo già. Aver preso qualche kg è nella normalità, quel gonfiore non è atipico se dal 23 dicembre, avete sparecchiato soltanto ieri, ma nulla è perduto. Mettersi in riga, trovare un giusto equilibrio nutrizionale non è semplice, ma neppure difficile quanto fanno credere, è soprattutto questione di abitudine.

È altrettanto semplice inciampare in gravi errori che potrebbero costarvi la salute. Nonostante sia possibile decidere di eliminare cibo spazzatura autonomamente, è necessario che, per seguire un certo tipo di dieta, si consulti un nutrizionista o dietologo. Neanche chiedere consiglio ad un amico è utile: ogni piano nutrizionale è fatto ad hoc per la propria persona, secondo la propria fisicità, patologie e tutta una serie di fattori.

Perdere peso, i 2 errori da non commettere assolutamente

Nella ricerca frenetica del metodo più veloce ed efficace per perdere peso, è possibile inciampare in gravi errori che potrebbero compromettere il nostro sistema.

1 – SCORCIATOIE

Non ne esistono. Spesso sul web troviamo titoli tipo ‘come perdere peso in 7 giorni’, potrà avere anche la sua efficacia nell’immediato, ma subito dopo potrebbe causare gravi danni, oltre a farvi riprendere i kg persi. Affidarsi a persone non esperte che si professano per tali sui social network, non è affatto una buona idea. Diffidate da influenze o presunti tali che spacciano piani nutrizionali online, ogni dieta deve essere studiata persona per persona.

2 – THÉ VERDE

Questo tipo di bevanda è spesso associata alla perdita di peso. La sua assunzione ha sicuramente dei benefici, ma non è dimostrato alcun nesso tra le due cose.