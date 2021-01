WhatsApp, i migliori auguri per la “Befana”: le frasi più virali

Con la celebrazione della Befana si chiudono ufficialmente le feste natalizie, andiamo a vedere i migliori auguri da inviare su WhatsApp.

L’Epifania tutte le feste porta via, ed è proprio per questo motivo che la miglior cosa da fare durante questa giornata è mandare il miglior messaggio di auguri ai nostri cari. Dopo il sei gennaio, infatti, si torna alla vita di tutti giorni, anche durante la pandemia, tra chi torna a lavoro in ufficio e chi invece sarà nuovamente impegnato con lo smart working.

Proprio a causa del Covid avremo il giorno della Befana più social di sempre, infatti è bene durante quest anno scambiarsi gli auguri su WhatsApp, piuttosto che da vicino creando assembramenti. Sono diverse le frasi simpatiche e virali da mandare ad amici e parenti, andiamo a vedere le più fantasiose da spammare nelle chat con i nostri cari.

WhatsApp, i migliori auguri da inviare alla Befana: quali sono

Come abbiamo anticipato, sarà la befana più social di sempre, con gli auguri che potranno essere inviati solamente su WhatsApp proprio a causa della pandemia. Infatti l’Italia è ancora in zona rossa e proprio per questo motivo non saranno accettati gli spostamenti se non per motivi di necessità. Andiamo quindi ad elencare quali sono i cinque migliori messaggi da inviare nelle chat dei nostri cari.

