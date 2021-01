Sindaco di Portici, gaffe clamorosa: foto con Maradona ma è un fake

Sindaco di Portici, autogol clamoroso sul web: posta una foto di sé con Diego Maradona ma è palesemente un fotomontaggio. E la rete insorge creando una bufera incredibile.

“Eccomi con Maradona”. Ma la foto è un fake e gli utenti lo smascherano in un niente. Gaffe clamorosa per Enzo Cuomo, sindaco di Portici, che ha provato a darsi un tono con una foto accanto al Pibe de oro con un palese fotomontaggio tutt’altro che riuscito. Una vicenda che sta facendo discutere parecchio nel napoletano e che ha già scatenato immancabili ironie con numerosissimi meme che già circolano nel comune campano.

Il primo cittadino, grande tifoso del Napoli, ha postato l’immagine con la seguente didascalia: “Quest’anno la Befana ha scavato nel cascione dei ricordi ed ha voluto regalarmi una foto del 1986 scattata a Lodrone, un paesino dove il Napoli si allenava nel ritiro precampionato 1986/87. Quello fu il campionato in cui il Napoli vinse il suo primo Scudetto”.

Sindaco di Portici, che gaffe sul web

E ancora: “Da grande appassionato di calcio e tifosissimo del Napoli ho avuto il privilegio di vedere sul campo il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi che ha giocato con la maglia della mia squadra. Il 6 Gennaio con la Befana ognuno di Noi torna un Bambino ed Ragazzo e scavando nei ricordi riapre quel “cascione” per una bella spremuta di cuore. Ringrazio la Befana per avermi portato indietro nel tempo facendomi rivivere con questa foto emozioni giovanili sensazionali”.

Travolto dalle critiche e soprattutto da tanti altri fotomontaggio sfottò con altri personaggi famosi al posto di Maradona, la guida cittadina è intervenuto tra i commenti giustificando così il tutto: “Non sono un esperto di foto e tantomeno di fotomontaggi, quando fu scattata la foto eravamo in tre, l’originale come il negativo non sono riuscito più a trovarli, il fotografo che sviluppò le foto all’epoca mi ha mandato questa che ho ritagliato inquadrando me e Diego. Sinceramente non so se è un fotomontaggio, la foto fu fatta a Lodrone e dopo tantissimi anni sarà problematico trovarla unitamente al negativo”.

Insomma: uno scivolone totale. Prima e dopo. E ne hanno approfittato tutti: cittadini, opposizione e utenti vari. Una Befana che Cuomo non dimenticherà mai. “Trovo del tutto inutile questa polemica che alcuni esperti vogliono per forza fare a cui si uniscono i soliti webeti pronti ad andare contro tutti e tutto per dare sfogo alle proprie frustrazioni”, ha provato a replicare. Troppo tardi: il web, si sa, non perdona.