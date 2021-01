Covid, il Regno Unito annuncia: “Tempi duri fino a marzo”. Ad annunciarlo è stato il ministro Michael Gove a seguito del nuovo lockdown imposto da Boris Johnson

Il Regno Unito dovrà affrontare mesi molto duri da qui alla prossima primavera. Ad annunciarlo è stato il ministro Michael Gove, componente del governo conservatore di Boris Johnson. L’idea è quella di continuare con il lockdown appena introdotto per le prossime settimane, magari revocando il tutto a marzo, con l’aumentare delle vaccinazioni. L’obiettivo è sottoporre alla copertura almeno 13 milioni di inglesi entro fine febbraio.

“Nessuno può prevedere con precisione esattamente quando saremo in grado di rilassarci allentare le misure“, ha detto Gove.

E ha aggiunto: “Penso sia giusto dire che a marzo dovremmo essere in grado di rimuovere alcune di queste restrizioni ma non necessariamente tutte“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Germania verso proroga lockdown: limitazioni fino al 31/01

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arabia Saudita, fine dell’embargo contro il Qatar: l’annuncio

Covid, il Regno Unito annuncia: “Lockdown possibile fino ad inizio marzo”

Nel suo discorso televisivo, il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato ieri che la Gran Bretagna stava entrando “nell’ultima fase della lotta” al Covid. La speranza è che circa 14 milioni di persone tra le categorie più vulnerabili della società sarebbero state vaccinate entro metà febbraio.

Ma Gove, parlando a Sky News , ha ammesso che “ci vuole del tempo subito dopo la vaccinazione perché le persone ottengano il beneficio della piena immunità“.

In più ha aggiunto: “Attualmente non possiamo prevedere con certezza che saremo in grado di revocare le restrizioni nella settimana che inizia dal 15 al 22 febbraio, ma quello è il nostro intendimento. Di sicuro fino a marzo saranno necessarie misure restrittive”.