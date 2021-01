Calciomercato Inter, l’attaccante torna a casa: arriva l’ok di Conte

Calciomercato Inter, si cerca il vice Lukaku. Conte avrebbe dato l’ok per un attaccante che già conosce bene

Il calciomercato invernale è iniziato ufficialmente da poco più di un giorno, ma i principali club europei già si stanno scatenando per portare a termine il prima possibile i migliori affari. L’Inter vuole vincere il campionato, e per farlo ha bisogno dei giusti rinforzi in alcuni reparti del campo. Lo sa bene Antonio Conte e lo sanno bene Marotta e Ausilio, alla ricerca di affari low cost.

Per l’attacco, Pinamonti non ha soddisfatto nel ruolo di vice Lukaku e potrebbe lasciare già nel mese di gennaio. Ci sarà quindi un buco in attacco, da colmare al più presto con un giocatore capace di far rifiatare Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Tanti i nomi fatti nelle ultime ore, tra cui Graziano Pellé dalla Cina. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, ci sarebbe un altro giocatore pronto a tornare.

Calciomercato Inter, ipotesi Eder sempre più viva: i dettagli

Eder potrebbe tornare all’Inter già in questa sessione di calciomercato. La notizia sarebbe stata impensabile fino alla giornata di ieri, ma da qualche ora pare che l’affare stia prendendo sempre più quota. Si tratterebbe di una trattativa interna, considerando che in questo momento l’attaccante naturalizzato italiano gioca in un altro club di proprietà Suning.

L’ex Sampdoria ha già vestito la casacca nerazzurra, e sarebbe quindi per lui un gradito ritorno. Allo stesso modo, anche Antonio Conte lo ha già allenato nella sua più che positiva avventura come CT della Nazionale, e pare abbia già dato l’ok per averlo a disposizione anche all’Inter.