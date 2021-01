Alessandro Cecchi Paone, l’ex moglie è spagnola e affascinante: ecco un curioso retroscena relativo alla vita del noto giornalista.

Tutti lo conoscono come giornalista anche nelle vesti di vicedirettore del TG4 o come divulgatore scientifico, ma in pochissimi sanno che Alessandro Cecchi Paone è stato sposato con una donna davvero affascinante. Il conduttore romano – proprio nel corso del programma tv ‘Oggi è un altro giorno’ – ha infatti ammesso di aver sposato nel 1993 una ragazza spagnola di nome

Alessandro Cecchi Paone, conoscete la sua ex moglie?

Cristina Navarro, all’anagrafe Cristina Espinosa Navarro, si sarebbe fatta una nuova vita dopo l’addio a Cecchi Paone e oggi sembrerebbe essere legata ad un uomo sudamericano, più precisamente colombiano. Cristina è una donna particolarmente riservata e non si conoscono nemmeno i dettagli della sua professione, ma tra lei e Alessandro Cecchi Paone oggi i rapporti sono buoni e tra i due c’è una grandissima stima.