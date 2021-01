Covid-19, bollettino 4 gennaio: 10.800 contagi e 348 morti

Covid-19, la Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia. I dati

La Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato pochi minuti fa il bollettino sull’andamento dell’epidemia con i nuovi contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore. Nonostante alcuni miglioramenti e l’arrivo del vaccino, gli esperti spiegano che bisogna procedere con cautela perché l’epidemia non è finita qui. Fino al 15 gennaio si continuerà con le regioni divise in zone (gialla, arancione e rossa). In questi giorni il governo valuterà poi il da farsi dalla seconda metà del mese.

I contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 10.800, a fronte di 77.993 tamponi. I morti, purtroppo, sono stati 348 mentre le guarigioni 16.206. Calano di 4 unità le occupazioni in terapia intensiva, mentre aumentano di 242 unità i ricoveri. Il tasso di positività resta stabile al 13,8%. Le vaccinazioni totali sono state 118.713.

LEGGI ANCHE>>> Covid, positiva dopo vaccino: “Virus era ancora in incubazione”

Covid-19, il bollettino del 4 gennaio: la situazione regione per regione