Maradona, ritrovato un suo container: scoperta sensazionale all’interno

Maradona, in Spagna è stato ritrovato un container di sua proprietà. Al suo interno una scoperta sensazionale.

Una scoperta sensazionale è stata fatta in Spagna, come ha rivelato nella giornata di oggi il giornale nazione “Mundo Deportivo”.È stato infatti ritrovato un container appartenente a Diego Armando Maradona, forse il più grande calciatore che la storia del gioco abbia mai conosciuto. E la scoperta fatta al suo interno, ha destato un’enorme sorpresa. Sono stati infatti ritrovati tantissimi oggetti preziosi che però per il Pibe de Oro avevano anche un chiaro valore sentimentale. Ad esempio, c’era un Harley Davidson che che Maradona aveva ricevuto in dono dalla Dinamo Brest nel 2019. Un regalo inviato come augurio di pronta guarigione dopo uno dei tanti ricoveri subiti dal fuoriclasse argentina, che dopo la fine della sua carriera, è andato più volte incontro a gravi problemi di salute.

Maradona, un murales a Napoli in suo onore

Un murales in onore del fenomeno argentino che ha segnato in maniera indelebile la storia del Napoli Calcio, per rilanciare una delle strutture sportive più famose della città partenopea, il Centro Paradiso.

Un modo anche per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di riqualificare la struttura, come ha spiegato ai microfoni di Inews24 Salvatore Cierro, uno dei referenti del comitato promotore di questa iniziativa: “La nostra proposta è quella dell’azionariato popolare, ossia la creazione di un ente dove ogni cittadino possa acquistarne una singola quota.”