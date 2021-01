Eleonora Incardona e l’amica infiammano le Maldive: ecco quello che sta succedendo proprio nelle ultimissime ore.

Eleonora Incardona continua a riscuotere un successo pazzesco su Instagram grazie al suo corpo da favola e ad un sorriso contagioso. La bellissima influencer di origini siciliane, che vanta al momento poco meno di 500mila follower su Instagram, è attualmente in vacanza alle Maldive e i suoi scatti in bikini stanno infiammando i social network. Ma attenzione anche ad una delle ultimissime Storie, in cui appare in compagnia di un’altra bellissima ragazza mora.

Eleonora Incardona e l’amica scatenate alle Maldive: il Video

Nel Video in questione, si vede la bellissima Eleonora Incardona sorridere in compagnia di un’altra donna formosa e l’attenzione dei suoi fan è tutta rivolta sui rispettivi décolleté pazzeschi. Tutti gli utenti, però, si chiedono chi sia quella ragazza mora che accompagna nei filmati proprio l’affascinante siciliana.

Eleonora Incardona, dunque, bellissima e letteralmente scatenata elle Maldive dove sta confermando di essere tra i volti femminili più apprezzati in circolazione in questo momento.