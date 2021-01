Calciomercato Inter, Eriksen andrà via a gennaio: decisa la destinazione

Calciomercato Inter | Christian Eriksen andrà via in questa sessione di mercato: decisa la destinazione per il centrocampista danese

L’Inter cederà Christian Eriksen in questa sessione di mercato invernale. Ad anticiparlo qualche settimana fa anche l’amministratore delegato Marotta che lo ha bollato come “non funzionale” al progetto. I club interessati a lui non mancano e negli scorsi giorni si è parlato anche di un passaggio al PSG in virtù dell’arrivo in panchina di un suo estimatore come Pochettino. Secondo quanto riferito da Marca, l’Inter lo avrebbe offerto anche a Real Madrid ed Atletico. Una di queste due, a quanto pare, dovrebbe essere la prossima destinazione del danese. L’unico ostacolo resta l’oneroso ingaggio, mentre resta abbordabile il cartellino valutato 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Gomez il sostituto di Eriksen?

Alejandro Gomez, ormai in rottura totale con l’ambiente Atalanta, potrebbe essere il sostituto di Eriksen all’Inter. Il tecnico Antonio Conte apprezza le qualità dell’argentino, mentre Marotta è pronto a cogliere sempre le migliori occasioni che si presentano all’orizzonte. Sull’argentino, però, la concorrenza è folta, con Milan, Juventus e club esteri pronto ad accaparrarselo.

L’argentino non è l’unica soluzione per il centrocampo nerazzurro. In caso di acquisto di Eriksen da parte del Paris Saint-Germain, all’Inter potrebbe arrivare una contropartita gradita come Paredes che in Italia ha già vestito le maglie di Chievo e Roma.