Wanda Nara ‘mascherata’: i fan notano quel dettaglio e impazziscono come mostra la Foto pubblicata proprio in queste ore.

Wanda Nara è di una bellezza disarmante e continua a far impazzire i propri fan sui principali social network. L’argentina su Instagram conta al momento la bellezza di 7,3 milioni di follower che, puntualmente, si complimentano con lei per le curve mozzafiato e per un fascino senza eguali. Proprio come accaduto in queste ore, con la moglie-agente di Mauro Icardi che ha pubblicato uno scatto che lascia davvero poco spazio all’immaginazione dei suoi fan.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elettra Lamborghini, intimo rosso fuoco e pazza idea in piena notte! – VIDEO

Wanda Nara ‘mascherata’ e scatenata: ecco la Foto su Instagram

Nello scatto in questione si vede la straordinaria Wanda Nara “mascherata” con una crema per il corpo, ma l’attenzione dei suoi fan viene catturata da un altro dettaglio. La splendida donna di Buenos Aires, infatti, mette in mostra un décolleté da favola e non si fanno attendere i like da parte del popolo maschile.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> “Chi sposeresti?”. Emma Marrone spiazza tutti sui social

Ecco la Foto pubblicata poche ore fa sulla pagina Instagram di Wanda Nara, che sta riscuotendo un successo esorbitante: