Calciomercato Milan, futuro segnato per il centrocampista: la decisione

Calciomercato Milan, la società si è riunita e ha deciso cosa ne sarà del centrocampista in rosa: tutti i dettagli

Sono giorni molto importanti in casa Milan. La squadra è tornata oggi ad allenarsi a Milanello in vista della delicata sfida del 3 gennaio contro il Benevento di Pippo Inzaghi, e conta di recuperare qualche infortunato già per quella data. Simon Kjaer si è allenato in gruppo ed è a disposizione, mentre Zlatan Ibrahimovic è rientrato oggi a Milano e si sottoporrà nel pomeriggio agli esami strumentali.

Intanto, però, è anche tempo di pensare alle prime mosse di calciomercato. La sessione invernale è ormai alle porte, e la dirigenza vuole regalare a Stefano Pioli i giusti rinforzi per puntare al ritorno in Champions League. L’obiettivo resta il difensore centrale ed eventualmente un vice Ibrahimovic. Situazione diversa per il quarto centrocampista, invece, vista la decisione presa su un elemento già in rosa.

Calciomercato Milan, Krunic non partirà a gennaio: decisione presa

Per la prossima sessione di calciomercato, il Milan ha deciso di blindare Rade Krunic. A rendere nota la notizia Gianluca Di Marzio, che parla di una scelta presa dalla società e condivisa con l’allenatore Stefano Pioli. Negli ultimi mesi il centrocampista bosniaco è stato impiegato come jolly in diverse posizioni del campo, dimostrandosi parecchio duttile e accettando di sedersi in panchina quando richiesto. Tutti elementi convincenti per Maldini e Massara, che quindi difficilmente interverranno sul mercato per un rinforzo in mezzo al campo.

Nelle settimane passate si era parlato di un possibile addio per l’ex Empoli. Su di lui ci sono infatti diverse pretendenti, a partire dal Torino di Giampaolo che già aveva chiesto informazioni al club di via Aldo Rossi. Tutto bloccato, almeno per ora: Rade Krunic rimane in rossonero.