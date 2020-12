Diletta Leotta è una sirena baciata dal sole: apoteosi sul web – FOTO

Un raggio di sole perfettamente puntato sul suo corpo, Diletta Leotta sembra una sirena in lingerie nel suo salotto

La bellissima giornalista siciliana Diletta Leotta è solita pubblicare sue foto di vita quotidiana sui suoi profili social, in particolare modo su Instagram dove conta più di 7 milioni di followers. La vita della giornalista DAZN intriga molto per la sua bellezza e la sua professione, sempre presente sugli stadi italiani.

Approfittando della pausa natalizia del campionato, la Leotta si è presa qualche momento per sé stessa e l’ha dedicato al suo benessere, in compagnia di una presunta nuova fiamma. Ad essere fiammeggiante, oggi, è proprio lei comoda sul salotto di casa sua baciata dal sole.

Diletta Leotta, che schianto al sole: la foto che infiamma il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Riposa e sii grato”, Diletta Leotta ha preso un bel po’ di tempo per la cura della sua persona in attesa del ritorno al lavoro previsto per il 3 gennaio. Per il momento si gode un momento di relax sul suo divano, in lingerie nel suo salotto. Un raggio di sole che la colpisce ed un fisico longilineo che mette in mostra.

Da un po’ di tempo, la Leotta sembra aver ritrovato la serenità dopo la rottura – ancora da verificare – con il pugile/ballerino King Toretto, Daniele Scardina. Sarà grazie alla nuova fiamma o alla sua pace interiore?