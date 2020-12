Meteo, neve su tutto il Nord Italia: crollano le temperature

Peggiora l situazione meteo sull’Italia, con il nord che sarà invaso da copiosa neve. Calo incredibile delle temperature su tutto il paese.

Ultime ore decisive per l’Italia, con il meto che si sta facendo condizionare dal vortice polare. Infatti durante la giornata odierna il paese sarà investito dalla nevicata perfetta, con tantissimi fiocchi di neve su tutto il settore del Nord, accompagnato da aria molto fredda e temperature che crolleranno anche al di sotto dello 0.

L’aria fredda dal vortice polare porterà quindi nevicate sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale esi estenderanno addirittura nell’entroterra della Liguria. I fiocchi di neve invaderanno città come Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, per poi arrivare nelle città lombarde di Milano, Varese, Lecco, Como, Bergamo, Brescia fino alla discesa a Parma e Piacenza. Ma in giornata avremo dei rovesci nevosi anche in Trentino Alto Adige, con le nevicate che invaderanno il settore.

Nella prima fase del mattino di questo lunedì le piogge cadranno anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia, innvecando città come Verona, Padova, Venezia e Udine. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sulla penisola durante questo lunedì nevoso.

Meteo, Italia coperta dalla neve: la situazione sulla penisola

Questa mattina l’Italia si è svegliata nel segno della neve, con il meteo che ha visto una rapida discesa delle temeperature sulla penisola. Infatti i temporali nevosi hanno coperto tutte le regioni settentrionali, offrendo uno spettacolo raro per la penisola. Sul resto del paese, invece, avremo tante piogge ed alcune schiarite su alcune regioni del Sud. Andiamo quindi a vedere cosa sta accadendo sulla penisola e come si evolve la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un lunedì nel segno della neve. Temporali e rovesci nevosi copriranno l’intero settore, con l’Italia che sarà sommersa dai fiocchi di neve. Il tutto sarà causato dall’arrivo del vortice polare. Solamente in serata avremo qualche miglioramento, con la neve che lascerà spazio a leggere schiarite. Crollano i valori termici, con le temperature massime che andranno dall’1 ai 7 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo piogge e rovesci diffusi ed in transito. Infatti gran parte del settore sarà condizionato dalle piogge che colpiranno Toscana, Lazio ed Umbria. Situazione migliore invece sul versante adriatico, con maggiori schiarite tra Abruzzo, Marche e Molise. Le temperature qui rimarranno stazionarie, con massime che andranno dagli 8 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione molto simile a quella delle Centro. Infatti al mattino diverse piogge colpiranno il versante tirrenico, bagnando Campania e parte della Calabria. Sul versante ionico, invece, avremo schiarite e tanto sole specialmente tra Puglia, parte sud della Calabria e la Sicilia, con la situazione che dovrebbe mantenersi tale fino alla sera. Le temperature saranno in aumento, con massime dai 10 ai 15 gradi.