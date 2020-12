Diletta Leotta sfida il freddo: mise vulcanica al mare – FOTO

Diletta Leotta ha da pochi minuti pubblicato un’immagine che sta facendo impazzire il web. Ecco la foto che sta facendo impazzire i social.

Diletta Leotta non ha certamente bisogno di presentazioni, anzi. La donna è tra le più famose ed apprezzate del momento in Italia, con milioni e milioni di persone che seguono tutto quello che fa ogni giorno, ogni ora. Dopo aver iniziato a farsi un nome negli studi di Sky Sport, come presentatrice e giornalista sportiva, la donna di origini siciliane ha stregato tutti, aumentando sempre di più la propria fama. Dopo essersi conquistata diversi show tutti suoi a Sky, la Leotta ha abbandonato l’emittente satellitare per trasferirsi in una nuovissima piattaforma che aveva bisogno di un nuovo volto: DAZN. Ora è la protagonista assoluta e la presentatrice di tutte le trasmissioni principali che si tengono per quanto concerne il calcio offerto da Perform.

LEGGI ANCHER QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta torna al ‘vecchio amore’: arriva l’annuncio ufficiale! – FOTO

Diletta Leotta sfida il freddo: ecco la Foto su Instagram

Tra un Festival di Sanremo e il volto della campagna marketing di Xiaomi in Italia, tutti vogliono sempre più Diletta Leotta. La bellissima ragazza infatti è tra le più desiderate del pubblico e di conseguenza anche dagli sponsor, in un circolo vizioso che certamente non fa altro che aumentare la sua popolarità. Come si vede anche dagli enormi numeri che sono stati raccolti dalla sua ultimissima fotografia. La bionda donna del sud a mare, in costume, sopra uno scoglio, mentre osserva l’orizzonte che si incontra con lo specchio acquatico salino.