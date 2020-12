5 Stelle, scontro tra Casaleggio e il Comitato di garanzia

5 Stelle, continua lo scontro tra Davide Casaleggio e una parte del Movimento 5 Stelle. La tensione tra le parti è sempre più alta.

I rapporti tra Davide Casaleggio e i 5 Stelle sembrano sempre più vicini al punto di rottura. Da mesi infatti, sempre più esponenti hanno iniziato a criticare l’operato del figlio dello storico fondatore del movimento, accusato di una gestione troppo autoritaria della piattaforma Rousseau. E d’altronde le votazioni on line avvenuta tra il 10 e l’11 Dicembre per l’approvazione del documento conclusivo degli Stati Generali hanno dimostrato come la maggior parte degli iscritti ritiene che i rapporti tra il Movimento e Casaleggio, in quanto gestore della piattaforma, debbano essere regolamentati da un contratto scritto. Una decisione che potrebbe portare a un netto ridimensionato del suo ruolo all’interno del Movimento. Lo strappo tra Casaleggio e la compagine pentastellata è iniziato il 14 Ottobre quando l’uomo inviò una mail per sospendere alcuni iscritti che non avevano ancora versato la loro quota destinata al finanziamento di Rousseau.

5 Stelle, Casaleggio: " M5S non deve diventare un partito"

Una scelta che in molti interpretarono come un vero e proprio atto di sfida nei confronti dei cosiddetti “ribelli”. Anche se va precisato che i rapporti tra Casaleggio, e quello che forse al momento è considerato il capofilo dell’ala più critica del Movimento Alessandro Di Battista, sembrano essere ottimi. Un altro momenti molto critico nel rapporto con il Movimento fu quando il presidente della Casaleggio Associati pubblicò un post molto critico sul futuro del Movimento: “Qualora si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito”.

E ancora più dura nei contenuti fu la replica del Comitato di Garanzia 5 Stelle: “Il post di Casaleggio rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle”