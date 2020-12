Affari Tuoi, la confessione: “Sono gelosa di Diletta Leotta” – FOTO

Affari Tuoi – viva gli sposi è appena cominciato su Rai 1 e tra i VIP c’è Diletta Leotta cui arriva una confessione in diretta

La giornalista siciliana in questo giorno di Santo Stefano è impegnata su Rai 1 nel programma Affari Tuoi – Viva gli sposi. Come sempre sfoggia il suo abito migliore, un vestitino color carne con tanti decori luminosi che vanno ad illuminare ancor più il suo sorriso. Naturalmente raggiante, un sorriso smagliante ed i capelli mai scomposti: anche su Rai 1, la giornalista DAZN fa il suo figurone.

Una nuova versione dello storico programma condotto per ultimo fa Flavio Insinna che è passato poi a L’Eredità, con attualmente alla conduzione Carlo Conti in questa simpatica variante. A differenza delle passate edizioni, i concorrenti saranno promessi sposi che cercheranno la fortuna per coronare il loro sogno ed a guardia dei 10 pacchi ci saranno 10 VIP.

Affari Tuoi, la confessione live: “Sono gelosa di Diletta Leotta”

In questa versione di Affari Tuoi – Viva gli sposi, la coppia di promessi sposi, per racimolare un patrimonio iniziale deve rispondere ad una serie di domande cui devono rispondere alla stessa maniera per vincere. Questa sera, il conduttore Carlo Conti ha chiesto alla coppia composta da Arianna e Stefano: “Di chi è gelosa Arianna?” e la risposta è stata chiara “Diletta”, con tanto di freccia che la indica al pacco numero 7.

La giornalista sportiva, imbarazzata, si è nascosta dietro al pacco ed ha sorriso. Più tardi ha rincarato la dose: “Sei gelosa quando va allo stadio?” e la promessa sposa Arianna ha prontamente risposto “Non ci va”.