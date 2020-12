Giulia De Lellis, l’abito si apre e spunta quel dettaglio: cos’è? – FOTO

Giulia De Lellis, l’abito elegantissimo per la viglia di Natale si apre e spunta quel dettaglio: un simbolo tutto da chiarire

Alzi la mano chi non sperava che a portargli i pacchi di Natale fosse un sexy Babbo come Giulia De Lellis. Per molti resterà soltanto un sogno perché l’influencer romana ha ufficializzato da poco la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta. Ma intanto dal suo profilo ha regalato un primo piano sensuale.

Un vestito rosso fuoco dal quale spunta un dettaglio che non tutti conoscono. In questa immagine si intravvede ma chi conosce bene Giulia lo conosce benissimo. Nel 2018, dopo la prima rottura con Andrea Damante, aveva deciso di arricchire la sua collezione di tatuaggi con uno davvero particolare.

La De Lellis si era fatta tattuare una rosa con lo stelo al contrario (il fiore in giù e lo stelo in su) proprio in mezzo ai due seni. Tecnicamente lo chiamano underboob tattoo, tra le Vip nostrane ce l’ha ad esempio Aurora Ramazzotti. Ma nè lei e nemmeno Giulia hanno mai voluto spiegare il significato. Nella stessa zona ne ha uno, che ha fatto molto chiacchierare, anche la cantante Annalisa, ma lei ha optato per una sexy conchiglia, forse ricordando le sue origini liguri.

Giulia De Lellis e il cenone di Natale, una foto conferma la sua nuova relazione

La sexy posa di Giulia De Lellis poco prima di Natale non è però l’unica immagine dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne spuntata nelle ultime ore. Un’altra foto sta girando sul web e ha fatto molto chiacchierare perché conferma quello che in molti sapevano da tempo anche se i diretti interessati non ne avevano mai parlato.

Giulia infatti alla vigilia di Natale insieme al suo nuovo fidanzato Carlo è stata a cena con tutta la famiglia Beretta. Per una volta lei era stata bene attenta a non far scoprire nulla, ma in compenso ci ha pensato la futura suocera ‘in pectore’. Sul suo profilo ha postato alcune foto della serata e in mezzo al gruppo famiglia sono spuntati anche Giulia e Carlo, eleganti e sorridenti.