Musica e formaggio, binomio vincente: parola dell’esperto

Il formaggio è più buono se ascolta musica? Se sì quale genere musicale lo rende più saporito.

“La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo”, diceva Platone. Oggi però, una scoperta diffusa da Reuters, fatta da un gruppo di ricercatori svizzeri, come la musica, e in modo particolare l’hip hop potrebbe insaporire il formaggio.

Lo studio è stato condotto utilizzando nove forme di Emmental dal peso di 10 chili ciascuna sistemate in casse di legno separate. Gli scienziati hanno poi fatto ascoltare al formaggio diversi brani per giornate intere: We Got it From Here di A Tribe Called Quest, Il flauto magico di Mozart e Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

Il formaggio diventa più buono se ascolta musica?

I ricercatori dell’Università di Berna che hanno effettuato questo test hanno spiegato che “le differenze più evidenti sono state osservate in termini di fragranza e sapore”. Tra tutti i generi musicali usati, il formaggio Emmental sottoposto alla musica hip-hop ha superato i concorrenti per sapore.

I formaggi sottoposti ad esame sono stati giudicati e Benjamin Luzuy, della televisione svizzera e membro della giuria, ha dichiarato che “le differenze erano molto chiare sia per quanto riguarda il gusto che lo stesso aspetto”.

Ma in molti si chiedono come mai la musica hip-hop abbia permesso al formaggio di diventare più buono. A rispondere a questo quesito è stato Michael Harenberg dell’Università di Berna. “Tutta la musica risuona direttamente all’interno del formaggio”. Forse la frequenza dei bassi si è rivelata fondamentale per rendere più saporito l’Emmental.