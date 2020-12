Milan-Lazio, streaming gratis: dove vedere il big match in diretta

Manca poco al big match del San Siro tra Milan e Lazio, andiamo vedere la partita in diretta tv e streaming gratis.

Tutto pronto per il big match della 14esima giornata, che vedrà il Milan ospitare la Lazio sul palcoscenico del San Siro. Una partita che vedrà in campo due grandi protagoniste del nostro campionato, da una parte i rossoneri saldamente primi in classifica, dall’altra i biancocelesti pronti a rimontare per arrivare nei piazzamenti da Champions League. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni.

Partiamo dai padroni di casa del Milan, ancora primi in classifica e imbattuti in campionato. I rossoneri si stanno lentamente trasformando da sorpresa in candidate al titolo finale, un sollievo per i tifosi milanisti dopo anni nell’anonimato. La squadra con l’età media minore in serie A si sta rivelando una schiacciasassi ed è pronta a cercare il successo anche sulla Lazio. Vedremo se i rossoneri riusciranno a resistere alla pressione dell’Inter, che adesso è distante di un solo punto in classifica.

Dall’altra parte invece troviamo una pimpante Lazio, reduce dal convincente successo contro il Napoli. Il percorso della squadra di Simone Inzaghi è a dir poco altalenante, con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime tre partite di campioanto. Così i biancocelesti cercano la continuità che li ha contraddistinti nel girone di Champions League, per recuperare posizioni e tornare tra le prime quattro. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita del San Siro in diretta e streaming gratis.

Milan-Lazio, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match delle 20:45 tra Milan e Lazio verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, che offrirà il big match del mercoledì valevole per la 14esima giornata di Seri A. Dazn, come sempre, offrirà un ampio pre-partita e le ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.