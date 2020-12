Suarez, sono state pubblicate le trascrizioni del suo esame di italiano e le risposte date agli esaminatori.

L’esame che ha scatenato una vera e propria bufera sul mondo del calcio è durato dieci minuti in tutto. Questa infatti il tempo della conversazione tra gli esaminatori e Luis Suarez, calciatore in quel momento in forza al Barcellona. L’uruguaiano sembrava vicinissimo alla Juventus in quelle settimane. Ma si trattava di un’operazione possibile soltanto a patto che prendesse il passaporto italiano, visto che gli slot per extracomunitari erano già occupati. Su queste basi è nata una vicenda su cui la Procura sta ancora indagando. E le accuse non sono certo leggere. Quello di Suarez sarebbe stato un esame farsa, in cui il giocatore conosceva oltretutto in anticipo le domande che gli sarebbero state rivolte. E adesso, sui giornali sono state pubblicate le prime trascrizioni del colloquio incriminato.

Suarez, il suo esame di italiano risposta dopo risposta

Ed effettivamente, considerato che si tratta di una prova sulla lingua italiana superata dal giocatore, a leggere la conversazione avuta con gli esaminatori non si può che restare perplessi. Ad esempio, alla domanda su cosa gli piaccia fare nel tempo libero, il calciatore risponde: “Mi piace tanto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla Play Station, con miei figli. Dopo piace molto (incomprensibile) in Uruguay fare bercue, con i miei amici! Con mia famiglia. Stare insieme”. A un certo punto poi l’esaminatore gli dà un suggerimento a cui Suarez risponde: “Va bene, buona idea, io parlare con mia moglie e (incomprensibile)”.

Insomma, a leggere le trascrizione qualche dubbio su Lui Suarez come abbia fatto a superare questo esame potrebbe anche venire.