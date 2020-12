Miriam Leone e la posizione strana sul letto: i fan apprezzano – FOTO

Miriam Leone e lo scatto a sorpresa via social: “Ecco come passo la domenica”. L’ex Miss Italia delizia fan e non solo con una posizione a dir poco strana…

“Domenica, what else?”. Ossia: “Domenica, cos’altro?”. E’ con questa didascalia che Miriam Leone ha postato uno scatto singolare attraverso il proprio profilo Instagram. Ovvero una ‘storia’ in cui si vedono solamente le sue splendide gambe, che è quanto basta per i fans in questa noiosissima domenica in tempi di Covid-19. Completamente distesa sul letto, l’attrice catanese ha così deciso di fare un ‘regalo’ all’intero web.

Miriam Leone mostra le gambe su Instagram

Miriam Leone che si concede un po’ di relax dopo la recente maratona cinematografica malgrado l’emergenza sanitaria in corso. Ieri, infatti, ha postato un importante messaggio via social a tal proposito: “Lunedì ve la presento, preparatevi. Intanto oggi è il primo giorno dopo mesi di “film immersion” che non penserò alle scene da studiare, alla sicurezza che mi hanno dato il tampone del lunedì e quello del giovedì, alle mani di Alessandra Vita e Lucia Piemontese e negli occhi (come da diapositiva) alle colle e ai biadesivi di Marta Iacoponi… del mio regista (adorato) Simone Godano vi dirò lunedì e anche di un’altra sorpresa”.