GF Vip, un concorrente vuole lasciare la casa: “Vado via” – VIDEO

Un concorrente del Grande Fratello Vip sembra in procinto di lasciare la casa dopo un presunto messaggio in codice. Di chi si tratta?

Un concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di lasciare la casa. E sembra che alla base di questa sua decisione ci sia una sorta di “ messaggio in codice” da parte del suo agente. Di chi parliamo?

Di Tommaso Zorzi, uno partecipanti del reality più apprezzati dal pubblico che si era fatto conoscere già in precedenza con il reality Riccanza prodotto da Mtv. Il ragazzo oltretutto, si è appena salvato qualche giorno fa dall’eliminazione ottenendo il 55 per cento dei voti attraverso il televoto. Una situazione che comunque si è rivelata critica per Zorzi, con una nomination a Stefania Orlando che sembra aver incrinato la loro amicizia.

Grande Fratello Vip, vuole lasciare la casa: il motivo è un messaggio in codice

Ma il motivo che sta spingendo il ragazzo a meditare di lasciare la casa risiede in un tweet pubblicato dal suo agente: “Devi abbandonare l’ansia di essere abbandonato”. Una frase che per qualche motivo, il concorrente sembra aver interpretato come un messaggio per comunicargli di abbandonare la casa. In ogni caso, Zorzi in seguito ha chiesto scusa alla Orlando, promettendole che cercherà di imparare a dire le cose in faccia senza dover arrivare a portarla in nomination.

Oltretutto nel corso della trasmissione, il conduttore del reality Alfonso Signorini ha mostrato alcuni tweet del social media manager di Zori e di sua sorella, in cui viene addirittura rimproverato per aver portato la donna in nomination.