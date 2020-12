Serie A, nuovo esonero in arrivo per un tecnico. Reduce da un risultato amaro, l’allenatore non mangerà il famoso panettone come si suol dire.

Marco Giampaolo ora va davvero dritto verso l’esonero: lo scenario sembra ormai ineluttabile per il tecnico abruzzese. Sprecate anche le ultimissime chance messe a disposizione dal Urbano Cairo, ora si prospetta un tremendo ribaltone in casa granata. Nemmeno quest’oggi, infatti, Torino è riuscito ad imporsi. E’ finito piuttosto 1-1 il match contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, un risultato che ancora i piemontesi al penultimo posto in classifica con appena 7 punti e a -4 dalla zona salvezza.

Serie A, esonero in arrivo per Giampaolo

Ci aveva pensato Simone Verdi al 69esimo a sbloccare il risultato e a far ben sperare questa volta, ma a rovinare la festa è stato Roberto Soriano con una rete giunta al 78esimo minuto. L’ennesima beffa nei minuti finali per il Toro dunque, anche se non proprio negli ultimissimi come accaduto di recente. Ne viene così un pareggio che sa di sconfitta in casa Torino, con Giampaolo che potrebbe vivere le sue ultimissime ore torinesi.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Inter, doppio colpo dai bianconeri: l’affare

Secondo quanto filtrava dalla sede centrale, infatti, la gara di quest’oggi sarebbe stata decisiva per il futuro del tecnico 53enne. Reduce già da un 3-1 piuttosto umiliante all’Olimpico contro la Roma, il Torino non è riuscito a dir la sua nemmeno contro una diretta concorrente decisamente più alla portata rispetto ai giallorossi.

Leggi anche —-> Calciomercato Milan, colpo in casa Napoli: “Contatti serrati”

Ora bisognerà comprendere appena le tempistiche: il presidente opterà subito per il terremoto o aspetterà prima di disputare l’ultima gara dell’anno a Napoli? Intanto, con la sosta natalizia di mezzo, lo scenario è dei migliori per un cambio in panchina. A tal proposito ci sono tre nomi caldi: ovvero l’ex Gian Piero Ventura, Davide Nicola e Leonardo Semplici.