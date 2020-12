Negozi aperti dalle 10.15 a Milano, Sala: “Si parte dal 7 gennaio” 

Negozi aperti dalle 10.15 a Milano: annuncio importante del sindaco Giuseppe Sala in diretta. Ecco da quando partirà l’ordinanza.

Apertura alle 10.15 per i negozi di Milano: sarà questa una delle novità del 2021 sempre in ottica Covid-19. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Giuseppe Sala intervenuto ai microfoni di SkyTg24. Il primo cittadino, tra le varie misure già attuate e programmate per il nuovo anno, ha anche incluso e programmato un’apertura scaglionata degli esercizi che non riguarderà tuttavia bar e ristoranti.

Negozi aperti dalle 10.15 a Milano

L’obiettivo della giunta comunale è chiaro: evitare assembramenti non tanto tra le strade della cittadina, ma sui mezzi pubblici che sono a oggi uno dei principali vettori del contagio. Motivo per cui: “Dal 7 gennaio i negozi di Milano apriranno alle 10.15, così possiamo scaglionare gli orari e alleggerire ulteriormente il carico per autobus e treni”. Il tutto è finalizzato soprattutto all’ambito scolastico, perché consentire una didattica in presenza al 75% è uno dei grandi obiettivi della Regione.

Potrebbe interessarti anche —-> Nuovo DPCM, spunta la bozza: Italia rossa e arancione in alternanza

Ha infatti proseguito così la guida cittadina: “Io sono fermamente convinto che i nostri ragazzi debbano tornare a scuola. E il problema non è l’ingresso nelle strutture o altri discorsi simili, ma lo sono i mezzi di trasposto. Ecco perché abbiamo deciso di scaglionare gli orari. Così una parte di classi entrerà alle 08.00, un’altra alle 09.30. Questo è quanto possiamo fare, ma credo che sia un buon esempio per tutti”.

Leggi anche —-> Covid-19, il nuovo bollettino: 17992 contagiati e 674 deceduti

Sala che si è poi pronunciato anche sul possibile lockdown natalizio: “Mi pare che si stia andando verso questa direzione, ovvero una zona rossa in tutta Italia. Non ho nulla da eccepire, ma chiedo soltanto chiarezza e certezza affinché si conoscano precisamente le direttive”. Nel frattempo allarmano le immagini di una Milano gremita in questi giorni prenatalizi: “Non demonizziamo i cittadini – ha puntualizzato il sindaco -, perché sono stati autorizzati a uscire e gli abbiamo fornito anche il cashback. Ciò detto, aumenteremo i controlli e vigileremo”.