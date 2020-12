Un figurante vestito da Babbo Natale avrebbe fatto da untore trasmettendo il coronavirus agli ospiti e ai membri sanitari di una casa di riposo.

È accaduto in Belgio, nel Paese europeo dove la trasmissione del virus è più alta che altrove. Se non bastasse, oltre alla velocità con cui circola il covid, Babbo Natale ha deciso di contagiare gli anziani e membri dello staff sanitario di una casa di riposo.

L’uomo, vestito da Sinterklaas, la versione fiammingo-olandese di Babbo Natale, nei giorni scorsi insieme ai suoi collaboratori travestiti da Zwarte Piet l’aiutante di Babbo Natale con la faccia annerita, una casa di riposo di Mol, in provincia di Anversa, nel cuore delle Fiandre.

Le intenzioni erano buone e Babbo Natale e i suoi collaboratori volevano portare il buon umore tra gli ospiti, ma dopo tre giorni dalla visita, Sinterklaas ha avuto un malore e dagli esami è risultato essere positivo al coronavirus.

Covid, Babbo Natale fa gli auguri e scoppia il contagio: 75 positivi

Dopo il sole, la tempesta. Quella che volevasi dimostrare una festa per gli anziani si è tramutata in un incubo per l’intera casa di riposo di Mlol. Le autorità sanitarie locali hanno immediatamente provveduto a effettuare tamponi agli ospiti e ai dipendenti e l’esito è tragico: 75 persone positive; 61 anziani e a 14 dipendenti della struttura socio-assistenziale. Uno di questi è stato ricoverato in terapia intensiva.

Secondo le indagini effettuate, sembra essere trapelato che durante la visita di Sinterklaas non sarebbero state rispettate le misure precauzionali anti-Covid. Non esisteva il distanziamento e alcuni anziani non indossavano nemmeno la mascherina.