Calciomercato Juventus, l’agente di Morata ha parlato del futuro dell’attaccane spagnolo che sta facendo incredibilmente bene

La Juventus è un club molto importante, che da anni stravince in Italia. Si parla infatti di una società, quella torinese, che negli ultimi nove anni ha vinto lo scudetto, consecutivamente, tutti gli anni. Per questo è ovvio che gli obiettivi societari siano continuare a vincere e convincere. Parliamo infatti di una delle società più grandi e potenti che ci sono nel nostro Paese, con milioni di tifosi in tutto il mondo e una potenza economica e politica importante. Continuare a mettere le mani sullo scudetto è una priorità assoluta per la squadra bianconera, che vuole ovviamente anche dominare in Coppa Italia. Ma è un altro il grosso trofeo su cui stanno riflettendo e lavorando i dirigenti e la società italiano. Parliamo ovviamente della tanta agognata Champions League che da troppi anni manca alla squadra torinese. Gli investimenti pesanti e i tanti campioni che sono in squadra confermano la volontà di salire sul tetto del mondo. E per farlo serve avere una rosa sempre più importante.

Calciomercato Juventus, l’agente di Morata: “Futuro deciso, piace a due italiane”

Tra i giocatori che stanno facendo meglio in questo momento con la squadra bianconera c’è senza dubbio Alvaro Morata. Il calciatore è la vera sorpresa della squadra, con un rendimento e una media di gol a partita incredibile. Attualmente in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, del suo futuro ha parlato l’agente ai microfoni di Gianlucadimarzio. “Altri club che erano interessati al calciatore? Milan e Napoli”, ha rivelato.

Quindi delle parole sul futuro del calciatore, che deve essere riscattato dalla Juventus, altrimenti ritornerebbe all’Atletico. “A fine stagione la Juventus lo riscatterà dall’Atletico Madrid, ne sono certo”, ha affermato l’agente del centravanti.