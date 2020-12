Milan-Parma 2-2: highlights, voti e tabellino della partita che ha concluso l’11^ giornata di Serie A a San Siro

Milan-Parma 2-2: quasi 27 anni gfa il Parma, battendo 2-1 il Milan a San Siro con un gol di Asorilla mise fine alla striscia di 58 partite utili conzecutive del Milan di Fabio Capello. Oggi è quasi riuscito alla squadra di Fabio LIverani che aveva bisogno di un’iniezione d’ossigeno ma è stata ripresa sul più bello.

In realtà tra il punteggio finale e quello che abbiamo visto in campo, c’è una decisa differenza. Due per i rossoneri, ma anche quattro tra pali e traverse, tutti a Sepe battuto. Due reti invece per gli emiliani che hanno finalizzato alla perfezione altrettanti contropiede con Gervinho nell’inedita posizione di assist man.

Una serata complicata fin da subito per Pioli che ha dovuto sostituire subito Gabbia con il giovanissimo Kalulu. Ancora di più quando Hernani, completamente libero in mezzo all’area, ha infilato l’angolino. Sull’altro fronte Cahlanoglu ha litigato con pali e traverse, segno di una serata storta.

Nella ripresa Kurtic, precisissimo di testa, ha infilato ancora Donnarumma ma nessuno aveva fatto i conti con Theo Hernandez. Una zuccata vincente, un sinistro chirurgico nell’angiolino e la corsa in testa che continua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genoa-Juventus 1-3: highlights, voti e tabellino della gara

Milan-Parma: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 13′ Hernani (P), 56′ Kurtic (P), 58′, 91′ Hernandez (M)



MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 5.5, Gabbia sv (5′ Kalulu 6.5), Romagnoli 6 Hernandez 8; Kessié 5.5, Bennacer 6 (75′ Tonali sv); Castillejo 6 (46′ Hauge 5.5), Diaz 5 (46′ Leao 6), Calhanoglu 7; Rebic 5. All. Pioli 6

PARMA (4-3-2-1): Sepe 6.5; Iacoponi 6, Osorio 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6; Hernani 7 (86′ Busi sv), Brugman 6, Kurtic 6.5 (74′ Sohm sv); Karamoh 6.5 (67′ Cyprien sv), Gervinho 6.5; Cornelius 5 (67′ Inglese sv). All. Liverani 7

NOTE: ammoniti Hernandez (M), Osorio (P), Iacoponi (P), Inglese (P), Calabria (M), Kalulu (M)



<<< Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Milan-Parma >>>