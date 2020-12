Anche sul posto di lavoro Diletta Leotta non perde occasione per farsi apprezzare dall’intero pubblico e mette una foto su Instagram particolare

Diletta Leotta è una bellissima giornalista siciliana, ma anche fortunatissima: grazie alla sua professione, gira tutti gli stadi d’Italia. Con DAZN, insieme ai suoi colleghi e compagni di viaggio, si trova spesso sui campi a calpestare il prato verde con i suoi tacchi. Ovviamente la Leotta non perde occasione per sfoggiare i suoi abiti migliori e mettersi in mostra dinanzi a tanto pubblico, quando ce n’era.

Nonostante oggi gli stadi siano vuoti, Diletta non smette con la sua professione e gira l’Italia, seppur non acclamata dalla bolgia a cui era abituata. Un lavoro che ama e che fa, ormai, da anni, sempre in compagnia del fidatissimo collega Federico Balzaretti.

Diletta Leotta in mise estiva, ma è trasparente – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Oggi Diletta Leotta sarà in diretta, dalle 12:30 alla Sardegna Arena per l’anticipo della domenica, su DAZN, di Cagliari-Inter. Per celebrare il suo ritorno nel capoluogo sardo, la bellissima giornalista siciliana ha pubblicato un vecchio scatto in mise estiva. I fan sono rimasti senza parole: è totalmente bianco, ma trasparente e da sotto si intravede il reggiseno. 57 mila like e più di 300 commenti in un quarto d’ora hanno scatenato la follia sul web.

La Leotta è consapevole di non poterci tornare con gli stessi vestiti, oggi 13 dicembre, alla Sardegna Arena e infatti scrive “si torna, seppur con un clima diverso”. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sicuramente sfoggerà uno dei suoi abiti più belli.