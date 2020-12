Calciomercato Milan, c’è la bomba: “Arriva Haaland”

Calciomercato Milan | Erling Haaland potrebbe essere l’erede di Ibrahimovic in rossonero: a lanciare la bomba è l’agente

Sandro Tonali, arrivato in estate al Milan, attualmente fatica a trovare spazio in una squadra super collaudata. Il suo agente, Beppe Bozzo, ha però specificato che fino ad ora “il giudizio è positivo” ed, anzi, ci sarebbero potute essere delle difficoltà che invece non si stanno verificando. Poi continua: “Fra cinque anni sarà ancora in rossonero, con un ruolo ancora più centrale in campo e nello spogliatoio”.

Lo stesso procuratore, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, ha lanciato la bomba sul possibile passaggio di Haaland in rossonero. “Juve? No, punto sul Milan”. Per soffiare l’attaccante al Borussia Dortmund servono 75 milioni di euro che i rossoneri potrebbero sborsare solo a seguito di trionfi in Europa o in campionato a fine stagione.

Calciomercato Milan, trovato il sostituto di Calhanoglu

Oramai è cosa risaputa quella del possibile addio di Hakan Calhanoglu al Milan. Il trequartista turco, con il contratto in scadenza nel giugno dell’anno prossimo, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Diversi club lo hanno messo nel mirino, tra cui Inter e Juventus, ed i rossoneri potrebbero valutare di cederlo a gennaio per guadagnare qualcosa. Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile scambio con i cugini che darebbero Eriksen.

Ad ogni modo, secondo quanto riferito da Sky, uno dei sostituti dell’ex Bayer Leverkusen potrebbe essere l’esperto Alejandro Gomez. El Papu è in rottura con Gasperini e nei prossimi mesi potrebbe lasciare Bergamo. Per acquistarlo bastano circa 15 milioni, vista l’età, ed il contratto non sarebbe un problema. Attualmente guadagna 2 milioni ed il Milan potrebbe portarlo a guadagnare quasi il doppio.

