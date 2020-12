Covid-19, il nuovo bollettino medico di giovedì 10 dicembre 2020. Numeri ancora alti ma non mancano le buone notizie. Ecco quanto comunica la Protezione Civile.

Arrivano buone notizie, tutto sommato, sul fronte coronavirus. Sebbene i numeri siano ancora alti, infatti, si registra comunque un’altra discesa sia per quanto riguarda i nuovi contagiati che per i deceduti. Attenzione: guai ad abbassare la guarda in un momento così delicato, ma è comunque giusto prendere atto di alcuni presunti miglioramenti.

Ciò detto, come riferisce il nuovo bollettino medico fornito direttamente dalla Protezione Civile, sono 16.999 i nuovi infetti registrati nelle ultime 24 ore. Tanti ovviamente, ma comunque di meno rispetto ai quasi 14.000 e 13.000 degli ultimi due aggiornamenti. Stesso discorso appunto anche per i deceduti: ce ne sono altri 887, con il numero che sale ai 634 di ieri e 528 dell’altro giorno ancora.

Leggi anche —-> Lombardia, Fontana annuncia: “Sarà zona gialla da domenica”

Covid-19, il nuovo bollettino medico: altri 16999 contagi e 887 deceduti

• 16.999 contagiati

• 887 morti

• 30099 guariti

-29 terapie intensive | -565 ricoveri

171.586 tamponi

Tasso di positività: 9,9% (-0,9%)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Spostamenti tra comuni, apertura del governo: possibili novità per Natale