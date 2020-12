La messa di Natale non sarà esente da restrizioni. La Cei ha reso noto che la celebrazione eucaristica avverrà nel pieno rispetto di quelle che sono le normative anti Covid vigenti nel nostro territorio.

La pandemia da coronavirus ha cambiato tante cose: il nostro modo di vivere e di rapportarci con gli altri. Il virus però ha anche segnato le feste più sentite come la Pasqua e a breve il Natale. Addio a cenoni, messa in chiesa e così via. Sarà tutto diverso a partire dalle celebrazioni eucaristiche.

La messa di Natale non sarà esente dalle restrizioni covid e anche Papa Francesco scende in campo anticipando la celebrazione della liturgia per rispettare gli orari del coprifuoco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, il nuovo bollettino medico: altri 16999 contagi e 887 deceduti

Coronavirus, messa di Natale: tutte le restrizioni

La prossima vigilia di Natale sarà diversa perché segnata dal coronavirus e da tutte le restrizioni che ne conseguono. In tutta l’Italia, infatti, dovrà essere osservato il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5.

Nessun eccezione, e così come previsto dal Dpcm del 3 dicembre, anche le liturgie di mezzanotte verranno anticipate per non venir meno alle normative anti Covid. Lo stesso Papa Francesco è sceso in campo ed ha annunciato che l’inizio delle celebrazione da lui presieduta nella Basilica di San Pietro è previsto per le ore 19:30.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid, Fondazione Gimbe: “Terza ondata? C’è il rischio”

Non solo il santo pontefice, ma anche la Cei ha fatto intendere che non vi saranno messe a mezzanotte, per cui “sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto coprifuoco”. Si presume che le celebrazioni debbano essere tenute nella fascia oraria 18-20, così da garantire alle persone il rientro a casa rispettando il coprifuoco indetto nel Dpcm del 3 dicembre.