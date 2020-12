Campania in zona gialla da domenica, quando si decide

La Campania domenica potrebbe passare in zona gialla, soprattutto grazie al calo dell’indice Rt, attualmente sotto lo 0,74: la data della decisione

La Campania, dopo due settimane in zona rossa ed una in arancione, potrebbe essere pronta a passare in fascia gialla da domenica. La decisione verrà presa venerdì 11 dicembre, cioè domani, nel corso del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’ISS e del ministero alla Salute.

Il bollettino regionale di ieri ha visto un incremento di 1361 unità di nuovi positivi. Il tasso di positività è passato dall’8.74% di ieri all’attuale 8.57%. Sono stati 11 i deceduti nelle ultime 24 ore e 32 il giorno prima, ma comunicati solamente ieri. Il totale dei contagi da inizio epidemia in regione è 168.794, quello dei tamponi 1.737.112.

Le regioni che passeranno in zona gialla oltre la Campania

A far ben sperare è, oltre al calo dei contagi, l’indice Rt che attualmente è sceso sotto lo 0,74. A preoccupare ancora è l’alto numero di ricoveri che continua a persistere. Il sindaco Luigi De Magistris due giorni fa ha spiegato: “Ho la sensazione che si vada verso la zona gialla per la fine di questa settimana”.

Oltre alla Campania, il cambio colore entro domenica 13 dicembre è atteso anche per la Lombardia, come annunciato da Fontana, il Piemonte e la Toscana.

