Belen Rodriguez ha da poco pubblicato una storia che sta stupendo tutti, facendo impazzire i tanti fan.

Belen Rodriguez ha da pochissimi minuti pubblicato una storia davvero molto divertente, che sta facendo impazzire i milioni di followers che la seguono. La donna, nata in Argentina si è ormai ritagliata un posto importante nel panorama nostrano, con un posto nel cuore di milioni di italiani. Con le sue continue apparizioni in diversi show televisivi e trasmissioni, la valletta si è spostata sempre di più al centro del palcoscenico e dei riflettori. Sorridente e bellissima, Belen è ormai un metro di bellezza, con tantissime giovani che continuano a tenera in considerazione come modello di bellezza ideale, certamente molto difficile da raggiungere. E non è certamente un caso che siano oltre 9.6 milioni le persone che la seguono sul proprio profilo Instagram ufficiale, con tantissimi che giornalmente commentano e interagiscono con lei e con le sue fotografie.

Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez, le sfiorano il décolleté e scoppia a ridere – VIDEO

Da pochissimi minuti la donna sudamericana ha condiviso una storia che sta facendo parlare parecchi. Infatti la ragazza si è filmata mentre è al trucco, con gli ultimi dettagli che vengono perfezionati. Proprio mentre si stanno per ultimare i dettagli, una truccatrice entra in scena e chiede a Belen di presentare le due “gemelle”, indicando e sfiorandole il décolleté. La scena è incredibilmente divertente e potrete guardarla qui, nel video in basso.

