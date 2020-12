Elettra Lamborghini accende i suoi followers con uno scatto bollente. La vestaglia leopardata si apre all’improvviso e i fan apprezzano.

La bellissima ereditiera continua a pubblicare sui suoi profili social foto che mandano in fibrillazione il pubblico maschile. La cantante famosa per la sua voce e per il suo lato B ama giocare con i suoi followers, ben 6,5 milioni, e inoltre ama stuzzicare i maliziosetti.

Lo scatto di oggi ha suscitato molto clamore, in quanto Elettra, indossando solo la vestaglia, questa nel momento in cui viene scattata la foto si apre e per poco non si scopriva il suo lato A.

Elettra Lamborghini leopardata, ma la veste si apre all’improvviso – FOTO

Uno scatto che potrebbe sembrare tranquillo, ma che la stessa Elettra Lamborghini commenta dicendo: “È curiosa ma non esce, state tranquilli”. Così dicendo mette a zittire coloro che si aspettavano di scoprire il suo lato A.

Bella, simpatica e anche autoironica: tutto questo Elettra Lamborghini. La cantante ama scherzare e i suoi fan, che la amano in tutte le sue sfumature, non riescono a fare a meno dei suoi post.

