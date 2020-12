Roma, grossa rissa al Pincio: in centinaia senza mascherina – VIDEO

Roma, caos al Pincio. Nella serata di ieri, centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento senza mascherina e hanno fatto scattare una rissa

Decine di video sui social stanno testimoniando quanto successo ieri sulla terrazza del Pincio, luogo storico di Roma. Centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento e hanno fatto scattare una maxi rissa, della quale i motivi sono ancora sconosciuti. L’assembramento ha ovviamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che in tenuta antisommossa hanno fatto disperdere i ragazzi.

Ancora non è chiaro il motivo che ha portato a questo spiacevole episodio. Quasi tutti erano senza mascherina, e ovviamente il rispetto delle distanze sociali non è stato mantenuto. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, soprattutto per capire se l’incontro sia stato casuale o organizzato sui social.

Roma, rissa al Pincio: le testimonianze dell’episodio

L’episodio avvenuto ieri sulla terrazza del Pincio (a Roma) sta facendo parecchio discutere. Ancora da capire i motivi che hanno portato alla maxi rissa, con centinaia di ragazzi coinvolti. Stando alle prime informazioni raccolte – riporta Adnkronos – pare che due ragazzi si siano incontrati sul piazzale e abbiano iniziato ad insultarsi. Entrambi con le proprio compagnie e che già avevano avuto scontri in passato, dopo qualche parola sono passati alle mani con calci e pugni.

Poco dopo, anche gli amici dei due protagonisti sono intervenuti, facendo scattare la maxi rissa. Altri membri delle due comitive sono rimasti a guardare e a filmare il tutto, per poi postarlo sui vari social network. Una volta intervenute le pattuglie dei carabinieri, molti dei partecipanti si erano già dispersi in direzione villa Borghese e piazza del Popolo, dove già vi erano assembramenti tra le vie dello shopping.

