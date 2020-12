Covid, 22 suore positive in un convento vicino Napoli: scatta l’isolamento. Sono tutte sopra gli ottant’anni, con sei ultranovantenni

Il coronavirus continua a non dare tregua. Nonostante i numeri dei contagi siano in calo, viste le misure restrittive adottate nelle ultime settimane, ci sono dei focolai che si accendono in luoghi piuttosto pericolosi. Si è discusso per mesi delle Rsa, con il Covid che ha creato un numero spaventoso di vittime tra gli anziani. Anche i conventi però, non sono di certo più sicuri. Il problema è proprio l’età media delle suore che vi abitano e il rischio che possono correre contraendo l’infezione da SarsCov2. E’ quanto è successo nell’istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata (vicino Napoli).

L’esito del test, condotto dall’Asl Napoli 3 Sud, ha allertato l’amministrazione comunale. Difatti la maggior parte delle sorelle colpite sono sopra gli 80 anni, con addirittura 6 ultranovantenni. Un rischio incredibile per la loro salute. Tuttavia al momento nessuna delle 22 suore coinvolte presenta sintomi significativi o tali da richiedere un trasporto in ospedale.

Covid, 22 suore positive in un convento a Torre Annunziata: sono tutte in isolamento

Tutte e 22 le suore del convento di Torre annunziata sonno state poste in isolamento nella struttura sita in via Cavour.

Questi casi di positività rientrano nei 31 nuovi infetti segnalati dal sindaco Vincenzo Ascione e relativi ai numeri delle ultime 48 ore. Nello stesso intervallo di due giorni sono state registrate anche 41 guarigioni. In totale sono 338 i cittadini della zona attualmente positivi, con 14 persone che risultano ricoverate in ospedale.

