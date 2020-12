Treviso, Bebe Vio sorpresa al bar dopo le 18: multa di 400 euro

La legge è uguale per tutti, anche per la nota atleta paralimpica Bebe Vio multata per essersi intrattenuta al bar dopo le 18

I Carabinieri di Mogliano Veneto hanno scovato Bebe Vio ed un gruppo di amici in un bar intorno alle 20. L’ordinanza nazionale impone la chiusura dei bar dalle ore 18:00 alle 05:00 del giorno seguente, quindi l’atleta paralimpica ha infranto le disposizioni del DPCM del 4 novembre ed è stata regolarmente sanzionata.

LEGGI ANCHE > > > Haaland, numeri pazzeschi a soli 21 anni: l’attuale valore di mercato

L’ordinanza parla chiaro: 400 euro di multa a lei ed il suo gruppo di amici che si sono intrattenuti al bar nella città natale di Bebe Vio. Tutto questo è stato raccolto e raccontato da La Tribuna di Treviso, giornale locale. Un brutto danno d’immagine per la schermitrice che, oltre ad essere una ragazza di soli 23 anni, è anche rappresentante del gruppo sportivo della Polizia di Stato. Non la passa liscia il locale in cui il gruppo è stato sorpreso: sanzionato e segnalato alla Procura di Treviso.

Treviso, Bebe Vio scoperta a violare il DPCM: le sue parole

La violazione del protocollo nazionale è stata segnalata da alcuni abitanti della zona che hanno notato la trasgressione delle regole. La campionessa paralimpica ha provato a giustificarsi, chiedendo scusa in primis: “Ho sbagliato, ne sono consapevole. Non stavo bevendo, ero con la mascherina ed a distanza di sicurezza. Mi trovavo in quel locale per salutare un’amica di infanzia che lavora lì come cameriera. È stata una visita come in famiglia, tutto qua”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tennis, slitta l’inizio degli Australian Open: quarantena per i giocatori

Inutile rimarcare quante polemiche ha scatenato il caso, tanto che Bebe Vio ha detto: “Mi sta cercando il mondo intero, ma non ho ucciso nessuno. Non mi aspettavo tutto questo risalto”.