Oggi è tra le più criticate in TV e ha delle curve da sogno: la riconoscete?

Nella foto in evidenza non era altro che una bambina, bella e solare. Oggi è una donna ed è una delle più criticate e desiderate. Scopriamo di chi si tratta.

La protagonista di oggi è nata a Piacenza il 1 Aprile 1993. Ha origini Italo Iraniane in quanto sua madre, Fariba Tehrani, è nativa dell’Iran. Studia al Liceo Scientifico e dopo aver conseguito il diploma si trasferisce a Milano per frequentare l’Università di Economia. Il suo sogno però è di entrare nel mondo dello spettacolo.

A Milano partecipa a vari concorsi di bellezza e si rende protagonista di flirt famosi come quello avuto con Abraham Garcia, ex di Elettra Lamborghini. Altre sue relazioni famose sono state quelle con con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez ed ex di Giulia De Lellis e quella con Francesco Monte. Stiamo parlando della bellissima Giulia Salemi, protagonista del GF Vip in collisione con Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci rivela: “Giulia ci ha provato con Flavio”

Secondo quanto affermato da Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi si sarebbe avvicinata molto all’imprenditore durante una serata in un locale. L’ex moglie di Flavio Briatore rivela: “Sicuramente sono stati scambiati dei messaggi. Poi se una fa la smorfiosa con il mio ex marito, viene in un posto dove siamo i padroni di casa e si comporta in un certo modo… Ci sono state anche delle telefonate ricevute mentre io stavo là”.

Giulia Salemi invece in lacrime ha attaccato la Gregoraci affermando: “Lei è una di quelle persone che negli anni mi hanno fatta sentire inferiori”. L’aria diventa torrida nella casa più spiata d’Italia e nei prossimi giorni si potrà assistere a ulteriori colpi di scena.

