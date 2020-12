La Juventus è alla ricerca di un’alternativa ad Alvaro Morata. Nel mirino un’ex attaccante del Milan.

Krzysztof Piatek ha nostalgia dell’Italia. Dopo essere esploso con la maglia del Genoa nel 2018, il classe 1993 nel 2019 si trasferisce al Milan. Le attese su di lui erano molte dati gli investimenti fatto su di lui dalla società meneghina, ma l’attaccante polacco non ha saputo replicare quanto fatto in casacca rossoblù.

Nel 2020 viene ceduto all’Hertha di Berlino, ma anche in Bundesliga Piatek sembra non riuscire a spiccare il volo e così a gennaio potrebbe essere ceduto. Il nativo di Dzierżoniów vorrebbe tornare in Italia con Juventus e Fiorentina interessate a lui.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa per l’attacco: è un’ex Milan

Stando a quanto riportato da calciomercatonews.com, la Juventus avrebbe messo nel mirino l’ex attaccante di Genoa e Milan. Krzysztof Piatek ha nostalgia dei campi della Serie A e i bianconeri cercano una punta che possa far rifiatare Morata.

L’attaccante classe 1995 potrebbe risolvere i problemi di Pirlo a costi modici. L’Hertha di Berlino valuta Piatek circa 20 milioni di euro e Paratici sarebbe pronto ad affondare il colpo. Il giocatore è stato proposto ai bianconeri già a gennaio e il polacco non vede l’ora di trasferirsi a Torino per condividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo.

