Dark web, in vendita account di figure dirigenziali in tutto il mondo

In un forum rivolto ad hacker russi sul dark web sono in vendita gli account di figure dirigenziali per cifre che vanno dai 100 ai 1500 euro

In un forum russo presente all’interno del dark web sono in vendita credenziali di accesso di account Office 365 e Microsoft di proprietà di figure dirigenziali di aziende di tutto il mondo.

La notizia, riportata da ZDNet, è emersa a sguito di una figura della sicurezza informatica che avrebbe chiesto ad un venditore di acquistare due coppie user/password e verificarne la consistenza, le quali sembra siano autentiche.

LEGGI ANCHE—> Amazon, premio per i dipendenti: ci saranno aumenti alle buste paga

Dark web, i costi degli account vanno dai 100 ai 1500 eruo

Non è ben chiaro se il venditore sia singolo o si tratti di un gruppo di persone. Non si conosce nemmeno come siano state recuperate le credenziali anche se pare che il tutto sia avvenuto attraverso una serie di log “Azor“, cioè i dati raccolti nei computer infettati dal trojan AzorUlt.

Le credenziali di figure dirigenziali sono risorse preziose per i cybercriminali, in quanto permettono di impersonare figure interne ad un’azienda e diffondere comunicazione che andrebbero a compromettere processi aziendali. Inoltre, si può venire a conoscenza di altri dati personali per espandere l’intrusione nell’azienda. Ogni account viene venduto ad una cifra compresa tra i 100 ed i 1500 euro. Il valore è stabilito in baso al ruolo dell’utente, alle info che potrebbero essere ottenute ed all’importanza dell’azienda.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, tre azioni sono molto pericolose: cosa evitare