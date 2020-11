L’ex direttore della Cia Panetta ha lodato il nuovo Presidente Usa Joe Biden per la sua esperienza politica in campo internazionale.

Un nuovo presidente americano con una solida esperienza politica e con tutti gli strumenti dunque, per muoversi al meglio nel complesso scacchiere geopolitico che lo aspetta. Questo il giudizio di Leon Panetta, ex direttore della Cia e Ministro della Difesa sotto la presidenza di Barack Obama. Un uomo che dunque si è trovato a lavorare nella stessa squadra governativa di cui faceva parte il nuovo inquilino della Casa Bianca e che si dichiara convinto che “Biden è il presidente più esperto che abbiamo eletto da almeno una generazione, conosce molto bene le questioni internazionali, conosce i leader di tutto il mondo. Con lui il rapporto Usa-Italia sarà ancora più stretto”.

Leggi anche: Coronavirus, Usa: record di morti per il secondo giorno consecutivo

Usa, Biden: “Non sarà una terza presidenza Obama”

Panetta poi si è fermato sul rapporto che lega gli Stati Uniti all’Italia sostenendo che “Troppo spesso diamo l’Italia per scontata. E’ sempre stata una dei nostri migliori partner, sia per l’intelligence che per la sicurezza. Abbiamo apprezzato lo sforzo quando ha combattuto con noi in Afghanistan e altrove”. Biden invece in uno dei suoi primi discorsi, ha inaugurato il suo mandato specificando che non sarà “una terza presidenza Obama”. Un modo sicuramente per distanziarsi e togliersi l’etichetta da numero due che per certi versi gli è rimasta addosso da quando era vicepresidente. Ma una considerazione dettata anche a suo parere dalla consapevolezza che “abbiamo di fronte un mondo completamente diverso da quello che avevamo davanti durante l’amministrazione Obama-Biden. Il presidente Trump ha cambiato il paesaggio“.

Leggi anche: Usa, segnali di resa per Trump: “Lascio se il collegio elettorale vota Biden”