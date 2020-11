Covid-19, Speranza firma nuova ordinanza: 5 regioni cambiano colore

Covid-19, nuova ordinanza in vista per 5 regioni italiane: il Ministro Roberto Speranza potrebbe firmare già stasera

Questa sera, il Ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe apportare la firma ad una nuova ordinanza per il Covid-19. Cinque regioni sono pronte a cambiar colore visto il calo di contagi ed l’indice Rt vertiginosamente a ribasso (CLICCA QUI PER VEDERE A CHE COLORE APPARTIENE LA TUA REGIONE).

Calabria, Piemonte e Lombardia potrebbero diventare zona arancione; Liguria e Sicilia potrebbero diventare zona gialla. Tutto dipenderà dalla firma di Roberto Speranza, di questa sera, che vorrebbe dire l’entrata in vigore dell’ordinanza a partire da domenica 29 novembre. Dopo 25 giorni di alto e medio rischio, le cinque regioni potrebbero dunque regredire ed applicare nuove restrizioni che saranno meno rigorose.

Covid-19, nuova ordinanza: cosa si può fare nelle 5 regioni

Attualmente l’Italia è così suddivisa:

Zona gialla: Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna e Veneto;

Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna e Veneto; Zona arancione: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia ed Umbria;

Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia ed Umbria; Zona rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Val d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.

Ogni zona ha le sue diverse restrizioni. Per quanto riguarda Calabria, Lombardia e Piemonte che regrediranno da zona rossa ad arancione, la novità più rilevante è che sarà consentito nuovamente circolare fino alle 22, ora del coprifuoco. Per quanto riguarda, invece, Liguria e Sicilia le novità sono molte altre: riaperti bar e ristoranti fino alle 18, circolazione libera all’interno della regione e per le province.

Ancora zona rossa la Campania e la Toscana in cui, le restrizioni da zona rossa, sono entrate in vigore con un provvedimento qualche settimana dopo dalle tre regioni che sono state declassate a zona arancione.

