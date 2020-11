Non sa che Maradona è morto, ed è l’unica persona al mondo a cui proprio nessuno ha il coraggio di raccontare la verità.

Diego Armando Maradona è morto nella giornata di ieri, 25 novembre 2020. Una notizia che ha colpito veramente tutti quanti, sorprendendo milioni di persone con una news che sembrava non sarebbe dovuta arrivare mai. E invece non solo è arrivata, improvvisamente, a ciel sereno, ma anche molto prima di quello che in tanti avrebbero immaginato. Il mancino, infatti, aveva da poco festeggiato il sessantesimo compleanno e dopo un momento certamente non di buona salute sembrava sulla strada della ripresa totale. Purtroppo, però, le cose si sono complicate in modo grave e improvviso, fino alla triste morte dell’ex campione del mondo. Tutti lo stanno piangendo, tutti sono affranti per la sua scomparsa. Ma c’è una persona che ancora non sa la verità.

Non sa che Maradona è morto, il fratello: “Non ho il coraggio di dirglielo”

Carlos Bilardo, l’allenatore dell’Argentina campione del mondo del 1986, non sa che il fuoriclasse sudamericano è morto. Attualmente 82enne, l’ex tecnico dell’Albiceleste ha avuto El Diez proprio nella sua squadra, che ha trascinato alla vittoria contro ogni pronostico. E ha instaurato con l’ex Napoli un rapporto più simile a quello di un padre con il figlio che di un tecnico con un giocatore. Il fratello di Carlos Bilardo, Jorge, ha ammesso: “Non posso dirgli che Diego è morto”. L’uomo ha spiegato che nella clinica dove c’è il fratello ha dato ordine di spegnere la tv e di non dirgli nulla, temendo per il suo stato di salute. “Era il figlio che non ha mai avuto”, ha detto in lacrime.

