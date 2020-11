Cyberpunk 2077, non dovrebbero esserci ulteriori rinvii. A farcelo pensare un’immagine che sta circolando online in queste ore.

Cyberpunk 2077 è paradossalmente incredibilmente vicino eppure tanto lontano. Il gioco, infatti, dovrebbe arrivare tra poco, ma la gente non può che essere molto scettica sull’argomento. Infatti il gioco sarebbe già dovuti uscire diversi mesi fa, ma la CD Project Red ha dovuto rimandare l’uscita del titolo diverse volte, a causa di tanti problemi tecnici riscontrati. Il videogame, infatti, dovrà girare al meglio su parecchie piattaforme, senza dare al giocatore una pessima esperienza. Fino al prossimo 10 dicembre, quando tutti potranno finalmente provare il gioco, non si può fare altro che attendere e sperare che la compagnia non decida per ulteriori rinvii. Un’immagine che sta circolando su internet, però, pare poter essere un ottimo indizio che all’orizzonte non dovrebbero esserci notizie negative.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Epic Games, giochi gratis della settimana: c’è MudRunner

Cyberpunk 2077, basta rinvii: spunta un’immagine – FOTO

Non si è certi della data, pare ieri, ma qualcosa di importante si è mosso a Varsavia. Nella capitale polacca, la città dove ci sono degli studio di CD Project Red, un enorme cartellone pubblicitario è stato esposto in strada. Come si vede dalla foto che sta circolando su Reddit si vede la locandina di Cybepunk 2077 e sotto la data d’uscita, ovvero 10 dicembre 2020. Non è certo un’ufficialità, ma rimandare ulteriormente il gioco dopo aver appeso un cartellone del genere con la data d’uscita nella “sua” città sarebbe una decisione davvero forsennata per lo studio polacco. Di seguito la foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, la truffa del bonus da 500 euro: l’allarme della polizia

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Black Friday Amazon, anticipato a mezzanotte: come fare per non perdere le offerte