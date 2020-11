Calciomercato Juventus, decisione sul riscatto di Morata: cosa accadrà

Calciomercato Juventus, presa una decisione sul riscatto di Alvaro Morata: cosa ne sarà dell’attaccante di proprietà dell’Atletico

L’acquisto di Alvaro Morata da parte della Juventus, attualmente, è una delle mossa più azzeccate del mercato estivo. In pochi mesi è diventato, a suon di gol, un perno dello scacchiere di Pirlo. proprio per tale motivo la dirigenza starebbe iniziando già a lavorare al suo riscatto. L’accordo preso a monte dalle parti è stato quello del prestito con diritto di riscatto.

Quest’ultima opzione prevede che i bianconeri a fine stagione paghino 45 milioni per tenerselo, in alternativa potrebbero prolungare il prestito con 10 milioni di euro e procedere con l’eventuale acquisto nella stagione 2021-2022 per 35 milioni. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, non si esclude che Paratici metta sul piatto uno tra Douglas Costa, attualmente al Bayern, e Dybala. Per quest’ultimo, però, la situazione è complessa poiché la Juve potrebbe anche chiedere un conguaglio in cambio.

Calciomercato Juventus, addio a Khedira a gennaio

In estate non ha accettato la buonuscita proposta dalla Juventus, facendo sapere di voler onorare il proprio contratto. Ora vive da separato in casa. A gennaio, però, potrebbe essere ceduto, senza pretese di cartellino, dato che negli ultimi tempi si sta facendo insistente l’interesse dell’Everton. Ancelotti lo ritiene adatto al suo centrocampo per duttilità ed esperienza.

Un’altra cessione in casa bianconera a gennaio potrebbe riguardare Bernardeschi che non riesce per niente ad incidere, nonostante le occasioni concesse dal tecnico. L’ex Fiorentina potrebbe finire al Barcellona all’interno di uno scambio con il difensore Umtiti. In alternativa, la Juventus ha fissato il prezzo di 35 milioni di euro per cederlo.

