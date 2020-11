Elodie esagerata in radio: il dettaglio infiamma i suoi fan – VIDEO

Elodie esagerata in radio: il dettaglio infiamma i suoi fan. La bellissima cantante è protagonista questa sera di un evento speciale su RTL 102.5

Arrivata seconda al programma di Maria De Filippi, Amici, Elodie si è fatta conoscere per la sua straordinaria voce, cantando nel corso degli ultimi anni alcune delle Hit più ascoltate. Su tutte “Nero Bali”, che ha visto la partecipazione di Michele Bravi e Gué Pequeno. Un brano balzato in cima alle classifiche nell’estate 2018 conquistando il doppio disco di platino. In fatto di amore, è rinomata la sua felice storia con il collega rap Marracash.

Oggi la splendida Elodie è protagonista assoluta della SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE a partire dalle 21 su Radio RTL 102.5 (in radio-visione sul canale 36 del Digitale Terrestre).

Uno dei temi affrontati dalla cantante è stato quello della violenza sulle donne. Il prossimo 25 novembre sarà infatti la “Giornata di sensibilizzazione” a livello internazionale.

“È giusto avere una data per ricordare la storia e gli eventi che riguardano un tema molto delicato. Dobbiamo evolverci e aiutarci tutti insieme, uomini e donne, ma anche donne con donne. Credo comunque che ci sia ancora tanta strada da fare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez, gambe all’aria: si vede proprio tutto – FOTO

Elodie esagerata in radio: vestito da urlo per la serata su RTL 102.5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie non perde la positività anche in un momento molto difficile per tutto il suo settore. Una crisi legata al Covid che l’ha portata ad annullare concerti e tour ma non a perdere il sorriso.

“Mi sto abituando anche a questo perchè a prescindere da tutto sono una persona fortunata. Lavoro molto per distrarmi e mi godo quello che ho“.

La cosa che è certa è che la bellezza non è svanita, anzi. Nell’ultima storia condivisa su Instagram pochi istanti fa, la cantante rimanda tutti a seguirla per la diretta in radio ma il bello non sarà di certo solo la sua voce. I fan hanno notato infatti una mise davvero esplosiva, con un vestitino blu che ne esalta il Lato A. I moltissimi fan, come al solito, sono davvero in visibilio.

GUARDA IL VIDEO:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta affettuosa con la sua amica, ma tutti guardano altrove – FOTO