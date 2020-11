“Canone Rai e Bollo Auto cancellati”: la fake news che truffa gli utenti

Il canone Rai ed il bollo auto saranno cancellati a partire dal 2021? Si tratta di una fake news che ha lo scopo di “truffare” gli utenti

Negli ultimi giorni è stata pubblicata in rete una notizia che ha meravigliato gli utenti. A quanto pare, il bollo auto ed il canone Rai sarebbero vicini alla cancellazione da parte dello stato italiano. Fosse vera, permetterebbe sostanziosi risparmi ai cittadini ma in realtà è una fake news.

Purtroppo in molti hanno dato credito alla notizia, spesso anche condividendo il link del sito da cui è stata appresa e quindi facendola girare vertiginosamente. Questo ha costretto il governo a smentire il tutto per dare un taglio a tutto. Al momento non è per niente presa in considerazione la possibilità che il canone Rai ed il bollo auto vengano aboliti.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, arriva una novità: utenti finalmente accontentati

Canone Rai e bollo auto, l’obiettivo della fake news

La fake news è stata messa in piedi con l’obiettivo di cliccare il link che, una volta aperto il sito corrispondenti, avrebbe generato una monetizzazione grazie ai banner pubblicitari presenti sulla pagina. Più persone si collegano e maggiori sono, ovviamente, i guadagni. Di solito è sempre questo il motivo che si nasconde dietro tali azioni.

E’ del tutto impossibile che le imposte vengano abolite perché generano, annualmente circa 7 miliardi e mezzo di euro, e ad oggi lo stato non può assolutamente privarsene.

LEGGI ANCHE—> Cyberpunk 2077 arriva ad Amazon, è nei suoi magazzini – FOTO